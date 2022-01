Pato publica post elogiando Djokovic, mas se arrepende e apaga: ‘Não condiz com a minha forma de pensar’

Atacante se envolveu em polêmica ao defender o tenista, que foi proibido de disputar o Australian Open por não ter se vacinado; nos stories, jogador se desculpou pelas colocações

Divulgação Pato tem carreira de brilhos esporádicos até agora



O atacante Alexandre Pato, que atualmente defende o Orlando City, se envolveu em uma polêmica após publicar um story defendendo o tenista Novak Djokovic, que foi proibido de disputar o Australian Open por não ter se vacinado contra a Covid-19. Entretanto, depois da repercussão negativa da publicação, Pato apagou o story e se explicou, dizendo que as suas colocações não condizem “com a sua forma de pensar”. Na publicação original, Pato listou feitos de Djokovic no combate à pandemia e o colocou como exemplo “no movimento de resistência contra o totalitarismo” e como “um herói a ser seguido”. Além disso, o atacante se referiu ao coronavírus como “peste chinesa” e chamou as vacinas de “picada experimental”. Com a repercussão negativa, Pato apagou a postagem e publicou um novo story, pedindo desculpas e defendendo a vacinação. “Fala, galera! Quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem! Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal! E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado! Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Djokovic e também todas as suas conquistas esportivas! Quando me dei conta de colocações no texto que não condizem com minha maneira de pensar, aí sim apaguei. Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e maneira de pensar! E reitero: todos temos de nos vacinar! Vacina salva vidas! Eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes! #VacinaJá”, escreveu o atacante.

Alexandre Pato chamou a vacina de "picada experimental" em seu Instagram. Saudades da época que ele só cobrava pênalti com cavadinha nas mãos do Dida ao invés de fazer discurso antivacina. pic.twitter.com/Gfr6X8qSd4 — Futmais (@futtmais) January 18, 2022