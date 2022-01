Flavio Prado comenta renovação de Arrascaeta com Flamengo: ‘Quatro anos é muito tempo’

Comentaristas do Esporte em Discussão analisaram a renovação do meia uruguaio com o clube carioca; novo vínculo se estenderá até o fim de 2026

Reprodução/@AlexandreVidal1/ CRF Meia foi um dos destaques do Flamengo nos últimos anos



O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2026. O anúncio foi feito pelo Rubro-Negro no começo da manhã desta terça-feira, 18, após dias de negociação entre o clube e a staff do jogador. A renovação era vista como uma das prioridades do Flamengo, que não queria perder o craque após o fim de seu contrato original, que acabaria em dezembro de 2023. Além de um reajuste salarial, a multa rescisória do meia foi aumentada pelo clube. Contratado junto ao Cruzeiro em 2019, Arrascaeta foi peça fundamental no Flamengo nos últimos anos, participando da conquista de diversos títulos importantes. Entre eles o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020 e a Libertadores de 2019. Ele também esteve na campanha do vice no Mundial de Clubes e na Libertadores de 2021.

Durante o programa Esporte Em Discussão desta terça-feira, 18, os comentaristas analisaram a renovação entre o Rubro-Negro e o uruguaio. Flavio Prado apontou que Arrascaeta “não é tão novo” e sofre com lesões, além de dizer achar difícil vender o jogador no futuro. “Não dá para vender, só se for assim, China e mundo árabe. Na China também já fechou o mercado. É contar demais com isso (possível venda). O salário é o mais alto junto com o do Gabigol. Sinceramente, quatro anos… eu sei que se não fizer isso não tem ninguém, mas quatro anos é muito tempo”, disse Flavio. Vampeta, por sua vez, ponderou que a torcida do Flamengo ficaria revoltada. “No momento, se você perguntar para a torcida do Flamengo, (ela vai dizer) ‘ai se não renovar com o Arrascaeta'”, diz Vampeta.

Confira o programa desta terça-feira, 18: