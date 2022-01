Com dezesseis casos de Covid-19, Ponte Preta suspende pré-temporada

Nove jogadores e sete membros da comissão técnica testaram positivo para a doença em exames de reapresentação

Reprodução/ Twitter @aapp_oficial Clube esperará até os exames de sexta-feira para reagendar uma nova data de apresentação



A pré-temporada da Ponte Preta em Itu está suspensa. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 12, depois que nove jogadores e sete integrantes da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19. Os jogadores infectados são: o goleiro Ygor Vinhas, os zagueiros Dedé, Fabrício e Léo Santos, o lateral-esquerdo Jean Carlos, os volantes Marcos Júnior e André Luís, o meia Wesley e o atacante Papa Faye. Em nota, a Ponte afirmou que metade dos infectados está assintomática e os demais apresentam apenas sintomas leves, como coriza, tosse e dor de garganta. “Estamos monitorando e testando continuamente, como fizemos no ano passado. Na semana anterior e no último sábado tivemos resultados positivos de alguns integrantes da comissão técnica, que foram prontamente isolados e colocados sob tratamento, mas esta foi a primeira vez com casos positivos entre os atletas”, disse o médico Felipe Abreu. “Como sempre, seguimos as diretrizes médicas e todos foram afastados e estão sendo diariamente monitorados, recebendo toda a atenção do clube”, completou. A Ponte Preta vai esperar os próximos testes – agendados para a próxima sexta-feira – para decidir se mantém a pré-temporada em Itu ou agenda uma nova data. A estreia alvinegra no Campeonato Paulista 2022 está marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo