Na prorrogação, Real Madrid vence o Barcelona e vai à final da Supercopa da Espanha

Primeiro El Clássico do ano foi muito disputado e terminou 3 a 2 para o time merengue; Atlético de Madrid e Athletic Bilbao disputam a segunda vaga nesta quinta

Reprodução/ Twitter @realmadrid Vinícius Junior, Benzema e Valverde fizeram os gols do Real Madrid no jogo



Nesta quarta-feira, 12, aconteceu o primeiro El Clássico do ano. Barcelona e Real Madrid entraram em campo para disputar a semifinal da Supercopa da Espanha, em Riad, na Arábia Saudita, e empataram em 2 a 2 no tempo normal. Na prorrogação, o Real fez 3 a 2 e avançou à final. A partida foi bem equilibrada, com as duas equipes tendo seu protagonismo. Quem saiu na frente foi o Real Madrid, aos 25 minutos com Vinícius Junior. Aos 41 minutos, Luuk de Jong deixou tudo igual. No segundo tempo, o Barcelona melhorou e foi para cima, mas em lance de categoria de Karim Benzema, o Real voltou a ficar em vantagem. Xavi fez alterações e aos 38 minutos, Ansu Fati apareceu na pequena área para cabecear pro gol e empatar novamente. A igualdade no placar permaneceu até o fim do tempo regulamentar, e o jogo foi para a prorrogação.

No tempo complementar, o Barcelona até tentou, mas aos 97 minutos o time merengue saiu na frente com Valverde e venceu o jogo, ficando com a vaga na final. No minuto final, Rodrygo teve grande chance, mas chutou para fora. Nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), se enfrentam o Atlético de Madrid e Athletico Bilbao em busca da segunda vaga. A grande decisão acontece no domingo, dia 16, ainda sem horário definido.