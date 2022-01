Marinho volta aos treinos do Santos após se curar da Covid-19: ‘Novo e zerado’

Atacante tem sido cobiçado por outros times, mas começou a pré-temporada na Baixada Santista

Reprodução/ TV Santos Marinho abraçou os companheiros de equipe em seu retorno



O atacante Marinho ainda não sabe qual clube defenderá em 2022. O atacante do Santos sofre enorme assédio do Internacional para ser reforço em Porto Alegre. Enquanto não define seu destino, o camisa 11 comemorou a volta aos treinos após se recuperar da Covid-19. “Só progresso. Novo e zerado”, escreveu em seu Instagram. Marinho iniciou a pré-temporada no CT Rei Pelé ao lado de outros três companheiros que testaram negativo e foram autorizados a retornar aos trabalhos: Vinícius Zanocelo, Luiz Felipe e Ângelo. Edu Dracena, executivo de futebol, também foi liberado para retornar às suas funções. Depois de dois dias de testes físicos e cardiológicos, os jogadores do Santos finalmente foram a campo, em trabalho dividido nos dois períodos desta quarta-feira, 12. Sob o comando de Fábio Carille, deram alguns piques e trabalharam jogadas de dois toques.

Antes de matarem a saudade da bola, os jogadores do Santos ainda fizeram uma última sessão de exercícios físicos na parte interna do CT. Depois, foram a campo para o primeiro trabalho mais forte sob a direção de Carille. Marinho abraçou os companheiros em sua volta, enquanto os reforços tentavam se ambientar. Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira já trabalhavam desde domingo, enquanto o novo camisa 10, Ricardo Goulart, levou reforço para a torcida. Os dois pequenos filhos do jogador estavam uniformizados para ver o primeiro trabalho do novo atacante santista.

*Com informações do Estadão Conteúdo