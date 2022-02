Com direito a golaços, seleção brasileira goleia o Paraguai por 4 a 0 no Mineirão

Raphinha, Coutinho, Antony e Rodrygo marcaram os gols da vitória do Brasil

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coutinho marcou um golaço no Mineirão



Na noite desta terça-feira, dia 1º, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 e fechou a primeira Data Fifa do ano com uma vitória e um empate. Líder das eliminatórias sul-americanas com 39 pontos (12 vitórias e três empates), o Brasil ainda enfrenta o Chile e a Bolívia antes do fim do torneio. O jogo no Mineirão teve domínio total da seleção. Logo aos seis minutos, Raphinha abriu o placar, mas o VAR anulou. Aos 28, o atacante voltou a marcar e desta vez o gol foi confirmado. No início do segundo tempo, aos 3 minutos, o camisa 19 pegou de primeira e acertou a trave. Aos 16, Coutinho arriscou de longe e marcou um golaço, ampliando o marcador. Aos 40 minutos, foi a vez de Antony fazer um lindo gol batendo colocado e fez o terceiro. Ainda aos 43, Rodrygo deixou o dele após cruzamento de Bruno Guimarães. O jogo também foi marcado por uma briga nas arquibancadas, no primeiro tempo, que precisou de intervenção da Polícia Militar.