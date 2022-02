Em último jogo antes do Mundial, Palmeiras vence o Água Santa pelo Paulistão

Dudu marcou o único gol do alviverde no Allianz Parque; equipe viaja nesta quarta-feira para Abu Dhabi

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu marcou o único gol da partida



O Palmeiras entrou em campo nesta terça-feira, 1º, com um time mesclado de titulares e reservas para enfrentar o Água Santa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. De olho no Mundial de Clubes, a equipe de Abel Ferreira venceu por 1 a 0 e se manteve como líder isolado do Grupo C. O alviverde está com 10 pontos em quatro jogos disputados, dois a mais que o Mirassol que tem 4 pontos. O jogo foi fácil para o Palmeiras. O gol saiu aos 26 minutos, quando Dudu chutou e a bola desviou na zaga, morrendo no fundo das redes. O segundo tempo ficou muito truncado, com o Água Santa fazendo muitas faltas. A partida terminou em 1 a 0. O Palmeiras viaja para Abu Dhabi nesta quarta-feira, dia 2, e só entra em campo no dia 8. O adversário será definido no confronto entre Al Ahly e Monterrey, que acontece no sábado.