Corinthians: Willian fica de fora de relacionados para clássico contra o Santos

Segundo o clube, o meio-campista será ‘preservado’ da partida para condicionamento físico

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Willian não estará em campo contra o Santos, nesta quarta-feira



O meio-campista Willian não estará disponível no Corinthians nesta quarta-feira, 2, para o clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. De acordo com o clube, o jogador será preservado para um aperfeiçoamento de condicionamento físico e seguirá um planejamento de trabalho de controle de carga. Além de Willian, o Corinthians também não contará com Cássio, que está com Covid-19, e com o zagueiro Bruno Melo, liberado para tratar de problemas pessoais. A novidade na lista do técnico Sylvinho é a presença do recém-contratado goleiro Ivan. Nesta terça-feira o elenco trabalhou com posse de bola em campo reduzido e treinamento tático.