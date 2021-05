Com gol de CR7, Juventus vence a Inter de Milão e segue na briga por vaga na Champions

Equipe treinada por Andrea Pirlo tem que torcer por derrota do Napoli, que está dois pontos atrás e enfrenta a Fiorentina no domingo, 16

Reprodução/ Twitter @juventusfc Português marcou o primeiro gol da partida



A Juventus venceu a Inter de Milão por 3 a 2 em partida disputada neste sábado, 15, pelo Campeonato Italiano. Com isso, a equipe treinada por Andrea Pirlo assumiu a quarta colocação do torneio, com 75 pontos, e precisa torcer por uma derrota do Napoli, que enfrenta a Fiorentina neste domingo, 16, e está na quinta colocação com 73 pontos. Os gols da equipe de Turim foram marcados por Cristiano Ronaldo e Cuadrado (duas vezes), enquanto que Lukaku e Chiellini (contra) descontaram para os campeões italianos. A partida foi movimentada, com três pênaltis sendo marcados e uma expulsão para cada lado (Bentancur para a Juventus e Brozovic para a Inter). Na última rodada do torneio, que será disputada no domingo, 23, a Juventus decidirá a vaga no torneio continental contra o Bologna. Com o título já garantido, a Inter encerra a temporada contra a Udinese.