Maradona é homenageado antes de Argentina e Chile na Copa América; assista

Ídolo argentino faleceu em novembro de 2020 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica Homenagem a Diego Maradona teve fogos de artifício, luzes e holograma



Morto em novembro de 2020, Diego Maradona foi homenageado pela Conmebol antes da partida entre Argentina e Chile, pela primeira rodada da Copa América, no Nilton Santos. A homenagem contou com fogos de artifício e um show de luzes e holograma, além de imagens de ‘El Pibe’ com a camisa da seleção argentina e de todos os clubes que atuou como Newell’s Old Boys, Barcelona e Napoli. A narração e o lance do gol de Maradona na Copa do Mundo de 1986, contra a Inglaterra, também foi reproduzido em campo. Na ocasião o camisa 10 carrega a bola pelo campo inteiro e chuta cruzado, no que foi considerado um dos gols mais bonitos da história. Maradona atuou de 1977 a 1994 com a camisa da Albiceleste e conquistou o Mundial de 86, o Troféu Artemio Franchi em 1993 e o Mundial Sub-20 de 1979.

Assista abaixo a homenagem da Conmebol: