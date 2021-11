Com gol de Gabriel Sara, São Paulo vence o Internacional e se afasta do Z4

Com o resultado, o Tricolor chegou a 37 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, abrindo 7 pontos de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro dela

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Meio-campista foi responsável por garantir a vitória do Tricolor



Buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento, o São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi neste domingo, 31, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com o apoio da torcida, o Tricolor conquistou os três pontos ao vencer o Colorado por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo meio-campista Gabriel Sara, que foi o grande destaque do São Paulo no jogo. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 37 pontos e saltou para a 11ª posição da tabela, ficando com sete pontos de vantagem em relação ao Z4. Já o Internacional perdeu a chance de se aproximar do Fortaleza e estacionou na 6ª posição do Campeonato. Na próxima rodada, o Inter irá encarar o Grêmio no clássico gaúcho enquanto o São Paulo visitará o Bahia, que também luta para fugir da degola.