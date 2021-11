Palmeiras afunda o Grêmio na zona do rebaixamento; torcida gaúcha se revolta e invade o campo

Com gols de Raphael Veiga e Breno Lopes, equipe paulista assumiu a vice-liderança do torneio; Diego Souza marcou para os gaúchos

Buscando se aproximar do líder Atlético-MG, o Palmeiras visitou o Grêmio neste domingo, 31, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo um momento melhor, o time de Abel Ferreira, derrotou os gaúchos por 3 a 1, se isolou na vice-liderança do torneio e afundou o Grêmio dentro do Z4. Os gols do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga (2x) e Breno Lopes, enquanto que Diego Souza marcou o tento do tricolor gaúcho. Com o resultado, o Grêmio estacionou nos 26 pontos, amargando a vice-lanterna da competição com dois jogos a menos. Descontentes com o resultado, torcedores do Grêmio que estavam no estádio invadiram o campo e quebraram estruturas do local. Dentre os alvos da ação dos torcedores, está a cabine do VAR, que anulou um gol de Douglas Costa no fim do jogo. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Inter no clássico gaúcho enquanto que o Palmeiras encara o Santos, que também briga para fugir do Z4.