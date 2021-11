Corinthians anuncia renovação com Gabriel Pereira até 2024

Anúncio foi feito neste domingo nas redes sociais do clube paulista; novo vínculo estabelece multa de 100 milhões de euros

Reprodução/Instagram@g.pereira_01 Jogador tem dois gols marcados pelo elenco principal do Corinthians



O Corinthians acertou a renovação de contrato com o meio-campista Gabriel Pereira até o fim de 2024. O anúncio foi feito neste domingo, 31, nas redes sociais do clube paulista. Com a renovação, a multa de rescisão foi para 100 milhões de euros, com o Corinthians concordando em repassar ao atleta 5% dos direitos econômicos em uma futura venda. Com isso, o clube ficará com 65% do valor. Gabriel chegou ao Corinthians em 2018 depois de ter sido formado nas categorias de base do clube. Desde sua ida ao time principal, disputou 32 partidas e marcou dois gols. “Estou muito feliz pelo acerto. A minha vontade sempre foi permanecer aqui e deu tudo certo. Agora é seguir focado para fazer o melhor por esse clube”, disse o jogador após o anúncio da renovação do vínculo.