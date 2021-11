Atlético-GO e Santos ficam no empate sem gols na abertura da 32ª rodada do Brasileirão

Com o campo encharcado, partida foi mais difícil para as equipes no Antônio Accioly

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Atlético-GO sofreram com campo encharcado



Com um gramado encharcado no estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO e Santos fizeram um jogo difícil em Goiânia. Na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes tiveram muita dificuldade de criação no primeiro tempo pelo excesso de água no gramado. Mesmo assim, existiram algumas chances boas de gol, principalmente pelo lado santista que ficou de frente para o gol pelo menos duas vezes e desperdiçou ambas. No segundo tempo, o gramado melhorou e o jogo ficou mais rápido. O Atlético se lançou mais ao ataque e teve as melhores chances, tendo inclusive um lance de possível pênalti checado pelo VAR aos 22 minutos, mas nada foi marcado. O resultado de 0 a 0 leva o Santos para a 11ª colocação na tabela com 39 pontos e o Atlético-GO para 14º com 38. Na próxima rodada, o time da Baixada Santista recebe a Chapecoense na Vila na quarta-feira, dia 17, às 19h (horário de Brasília). Enquanto o Dragão viaja para jogar contra o América-MG no mesmo dia e horário.