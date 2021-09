Com gols de Róger Guedes, Corinthians vence o Palmeiras por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Atacante marcou duas vezes contra seu ex-clube e garantiu a vitória para a equipe da Zona Leste; Gabriel Menino descontou para o Verdão

Em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o Corinthians enfrentou o Palmeiras na Neo Química Arena em jogo realizado às 19h deste sábado. Buscando se estabelecer no topo da tabela, o Corinthians acabou levando a melhor, vencendo o rival alviverde por 2 a 1, com dois gols do atacante Róger Guedes, que marcou contra seu ex-clube pela primeira vez. O gol do Palmeiras foi marcado pelo volante Gabriel Menino. Ao longo do jogo, o Corinthians mostrou superioridade e abriu o placar com Guedes ainda no primeiro tempo. Entretanto, o Palmeiras encontrou o gol no fim do primeiro tempo, quando Gabriel Menino, que aproveitou o rebote de uma cobrança de escanteio e marcou. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor e definiu o placar com Guedes, que soltou uma bomba no ângulo de Weverton. Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança com 38 pontos, enquanto que o Corinthians chegou aos 33 pontos, com ambas as equipes dentro do G6 do Brasileirão.