Gabriel Jesus marca e City vence o Chelsea pelo Campeonato Inglês; Milan vira líder na Itália

Atacante brasileiro marcou o gol que definiu a vitória da equipe de Pep Guardiola; ainda na Inglaterra, Salah marcou seu 100º gol pelo Liverpool em empate

Reprodução/ Twitter @ManCity Gabriel Jesus marcou o gol que deu a vitória para o City



Na reedição da final da última Champions League, Chelsea e Manchester City se enfrentaram neste sábado, 25, pela Premier League. Mas dessa vez quem se saiu melhor foi o time de Pep Guardiola, que venceu o confronto por 1 a 0 graças ao gol marcado pelo brasileiro Gabriel Jesus. Com o resultado, as duas equipes estão empatadas com 13 pontos, sendo que o City leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Manchester United de Cristiano Ronaldo foi surpreendido pelo Aston Villa e acabou derrotado dentro do Old Trafford por 1 a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro Hause e os Red Devils chegaram a perder um pênalti que foi cobrado pelo português Bruno Fernandes. Em outro jogo disputado neste sábado, o Liverpool empatou em 3 a 3 com o Brentford e garantiu a liderança do torneio com 14 pontos. Os gols dos comandados de Jurgen Klopp foram marcados por Mohamed Salah, Diogo Jota e Jones. Já o caçula da Premier League viu Janelt, Wissa e Pinnock anotarem os tentos. Com seu gol, Salah chegou à marca de 100 tentos marcados pelo Liverpool.

Na Itália, o Milan venceu o Spezia por 2 a 1 e virou líder provisório do Campeonato. Um dos gols da equipe rubro-negra foi marcado por Daniel Maldini, filho de Paolo e neto de Cesare, ex-jogadores do clube. Brahim Díaz também marcou para o Milan enquanto que Daniele Verde anotou o gol do Spezia. Os rubro-negros contaram com o tropeço da líder Inter de Milão, que empatou com a Atalanta em 2 a 2. O brasileiro naturalizado italiano Rafael Tolói marcou um dos gols do jogo. Com o resultado, a Inter está na 3ª posição com 14 pontos, podendo ser ultrapassada pela Roma, que enfrenta a Lazio no domingo. O Napoli, que ainda não jogou na rodada, ocupa a segunda posição com 15 pontos.