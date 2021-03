Com novas restrições do governo de SP, FPF anuncia reunião com clubes para segunda-feira

Fase emergencial no Estado foi prorrogada até o dia 11 de abril e estão proibidas todas as atividades esportivas

Reprodução/Twitter/@Paulistao Campeonato Paulista está paralisado até o dia 11 de abril



O governador de São Paulo, João Doria, informou durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 26, que o Estado prorrogará a fase emergencial até o dia 11 de abril e que atividades esportivas estarão proibidas até esta data, sendo assim, o Campeonato Paulista segue suspenso. Durante a noite, a Federação Paulista de Futebol emitiu um comunicado anunciando que fará uma reunião com todos os clubes da A1, A2 e A3 para redefinir o cronograma do torneio. As reuniões acontecerão de forma online na próxima segunda-feira, dia 29, em três horários: 10h, 15h e 17h30 (horário de Brasília). O Paulistão está oficialmente suspenso desde o dia 15 de março, mas na última semana duas partidas foram disputadas no Rio de Janeiro depois de acordos entre a FPF e a prefeitura de Volta Redonda.