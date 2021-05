Leicester vence o Chelsea e conquista título inédito da Copa da Inglaterra

Foxes derrotaram equipe de Thomas Tuchel por 1 a 0 em partida que contou com a presença de 21 mil torcedores

Reprodução/ Twitter @LCFC Jogadores comemoram título inédito



O Leicester City derrotou o Chelsea por 1 a 0 e conquistou o título inédito da Copa da Inglaterra. A partida foi disputada neste sábado, 15, e contou com a presença de 21 mil torcedores nas arquibancadas do estádio de Wembley. O gol que deu o título aos Foxes foi marcado pelo belga Tielemans após chute de fora da área que acertou o ângulo do gol defendido por Kepa. Depois de ficar atrás no placar, o Chelsea pressionou e chegou a marcar o gol do empate, mas o VAR anulou o lance marcando impedimento de Chilwell. Este foi o primeiro título do clube na competição e o primeiro conquistado após o título da Premier League na temporada 2015/16. O título coroa a temporada do Leicester, que ocupa a terceira posição no Campeonato Inglês e briga por uma vaga na Champions League do ano que vem.