Com recorde de público, Atlético-MG supera o América-MG e avança rumo ao título do Brasileirão

Equipe mineira tem dez pontos de vantagem para o vice-líder e está cada vez mais perto de encerrar jejum de 50 anos

RODNEY COSTA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Arana concluiu jogada de dentro da área para fazer o único gol da vitória do Atlético-MG contra o América-MG



O Atlético-MG ficou mais perto de voltar a ser campeão neste domingo, 7, ao vencer o clássico contra o América-MG por 1 a 0 graças a gol de Guilherme Arana. Com o resultado, o time alvinegro chegou a 65 pontos, 10 a mais que o vice-líder Palmeiras e 12 a mais que o terceiro colocado Flamengo, que tem dois jogos a menos que a equipe mineira. Já o América-MG estacionou nos 38 pontos e continua na 11ª posição, mais longe do G-6. No primeiro tempo, o goleiro do América, Matheus Cavichioli, foi bastante exigido e conseguiu parar o ataque do Atlético. Na etapa final, o América ameaçou com Zárate e o Atlético finalizou com Savarino, Junior Alonso e Vargas, antes de troca de passes acabar em Arana, que fez o gol. Vargas ainda quase aumentou a vantagem mas Cavichioli defendeu mais uma vez. A partida acabou mesmo com triunfo do Atlético pelo placar mínimo, para a alegria dos 60.142 torcedores que marcaram o recorde de público na edição 2021 do Brasileirão. Caso seja campeão, o Atlético encerrará jejum de 50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro.