Raphinha faz homenagem à Marília ‘Mendonsa’ após gol e internautas criticam erro

Atacante brasileiro exibiu camisa com mensagem à cantora sertaneja, que morreu vítima de um acidente aéreo, mas foi grafia errada que chamou atenção

Reprodução / Twitter @kevnlima Na camisa, Raphinha escreveu Marília 'Mensonsa', quando o correto seria Mendonça



O jogador da seleção brasileira, Raphinha, que atua no Leeds United, da Inglaterra, fez uma homenagem à cantora Marília Mendonça em jogo deste domingo, 6. Após gol de falta, que abriu o placar da partida, o atleta tirou a camisa do clube e mostrou a blusa onde carregava uma mensagem à sertaneja. “Descanse em paz, Rainha da Sofrência”, dizia o texto. No entanto, foi um erro que fez a homenagem viralizar nas redes sociais, isso porque, na camiseta, Raphinha escreveu “Marília Mendonsa”, com “s”, quando correto seria Mendonça. “Pô, foi bonita a homenagem, mas ele viajou nesse Mendonsa”, disse um internauta. “Raphinha, Mensonsa não dá”, escreveu outro e o assunto chegou a ser o mais falado no Twitter. Mesmo com as críticas, muitos seguidores elogiaram a atitude do atleta e até entenderam a mudança na escrita. “Ele fez isso por não existir ‘ç’ na maioria dos idiomas. Dessa forma, o mundo inteiro pode entender”, defendeu um internauta.

A atitude de homenagear Marília Mendonça durante um jogo de futebol, no entanto, não é novidade. Neste sábado, 6, após marcar um gol pelo Paris Saint-Germain, Neymar também tirou a camisa para mostrar a dedicatória. “Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. RIP, MM”, disse o texto. Nas redes sociais, o jogador brasileiro lamentou a morte precoce da cantora, de 26 anos, que morreu após um acidente de avião. “Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, eu acordasse somente de um pesadelo.”

O cara jogando no principal campeonato da Inglaterra mandando um MENDONSA na homenagem e vocês ai se matando pro enem https://t.co/Wjyo5MeApb — Felipe (@thespecia1man) November 7, 2021

Top toda e qualquer homenagem, mas não posso deixar passar o “mendonsa” do raphinha kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/VPIUThmdBR — Ke vin? (@kevnlima) November 7, 2021

não reparem no Mendonsa, reparem a grandeza dessa mulher e desse homem! pic.twitter.com/WGAPA0ha1W — GAMAdo 🏀⚽️ (@Gamado_) November 7, 2021

Raphinha meteu um “ Marília Mendonsa” 😐 mas oq vale é a intenção 🙏🏻 — Cecília Ramos (@CeciliaahR) November 7, 2021