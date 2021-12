Com recorde de público do futebol feminino, Corinthians vence São Paulo e é tricampeão Paulista

Gol aos 45 minutos do segundo tempo deu terceiro título ao Timão; clube conquista tríplice coroa inédita

Rodrigo Gazzanel Gabi Zanotti marcou duas vezes na vitória por 3 a 1



O Corinthians recebeu o São Paulo na noite desta quarta-feira, 8, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Paulistão feminino e venceu por 3 a 1. O resultado levou a decisão do título para os pênaltis. A partida foi bem diferente do primeiro jogo, disputado no sábado no Morumbi. O Corinthians dominou os 45 minutos iniciais, pressionando muito o ataque aos 25, Gabi Zanotti aproveitou uma bola na entrada da área e marcou um golaço para abrir o placar. Aos 33 minutos, a mesma Zanotti apareceu na pequena área e desviou um cruzamento na medida de Tamires para dentro do gol. A equipe ainda teve duas chances de ampliar com Diany. Porém, nos minutos finais, Natasha saiu errado, deixou no pé de Naná que chutou no cantinho e diminuiu.

No segundo tempo, o São Paulo retornou melhor e se lançou mais ao ataque. O jogo ficou tenso, mas aos 45 minutos, Adriana chutou no cantinho e fez o terceiro, decretando o tricampeonato das alvinegras. Esse título dá a tríplice coroa inédita para o Corinthians depois da conquista do Brasileiro e da Copa Libertadores. O jogo também ficará marcado pelo recorde de público na história do futebol feminino: 30.077 torcedores compareceram à Arena, um público maior do que o registrado em 2019, na mesma final entre São Paulo e Corinthians, na Neo Química Arena, que teve 28 mil presentes.