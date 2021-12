Jogo do Tottenham na Conference League é adiado por surto de Covid-19 no elenco

Oito jogadores e cinco membros da comissão técnica testaram positivo para a doença na véspera da partida

Michael Regan/EFE Tottenham passa por novo surto de Covid-19 no ano



O Tottenham não enfrentará o Rennes nesta quinta-feira, dia 9, pela Europa Conference League devido o surto de Covid-19 que a equipe enfrenta. O técnico Antonio Conte revelou nesta quarta-feira, 8, que oito jogadores e cinco membros da comissão técnica testaram positivo para a doença. Sendo assim, as novas regras da UEFA não permitem que o clube entre em campo. Ainda não se sabe se a partida contra o Brighton, pela Premier League, no próximo domingo, também será adiada. Em comunicado o clube informou que fechou uma área do Centro de Treinamentos por recomendação da Health Security Agency, a agência de saúde pública da Inglaterra. Em janeiro deste ano, alguns jogos dos Spurs também precisaram ser adiados por surto da doença. A variante Ômicron atinge a Europa de forma avassaladora. Com baixa taxa de vacinação, o continente se viu em meio a uma terceira onda da pandemia. Nesta quarta-feira, mais de 50 mil infecções foram contabilizadas no Reino Unido.