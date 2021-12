Brasil abre segunda fase do Mundial de Handebol feminino com vitória contra a Áustria

Seleção levou um susto no início do segundo tempo, mas garantiu o placar de 38 a 31 e segue invicta

Reprodução/ Twitter @CBHb1 Seleção brasileira está invicta no torneio



A seleção brasileira feminina de handebol segue invicta no Mundial, na Espanha. Nesta quarta-feira, 8, o time levou um susto no primeiro tempo contra a Áustria, mas conseguiu sair com a vitória por 38 a 31 na primeira rodada da segunda fase. O Brasil foi melhor em quase toda a partida. Chegou a abrir 8 a 2, mas viu a Áustria melhorar e ultrapassar no placar no início do segundo tempo, com 16 a 15. Porém, a boa atuação de Babi e destaque de Jéssica Quintino no ataque, a seleção conseguiu virar novamente e vencer. São quatro vitórias em quatro jogos e, com essa caminhada, a equipe comandada por Cristiano Rocha pode garantir a classificação às quartas de final na sexta-feira, dia 10, contra a Argentina. Na última rodada da segunda fase, no domingo, as adversárias serão as donas da casa.