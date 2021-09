Atlético-MG empata com o São Paulo em 0 a 0 e aumenta vantagem na liderança

Com o resultado, as equipes ficaram na mesma posição na tabela de classificação; na terça-feira, o Galo enfrentará o Palmeiras para decidir a vaga na final da Libertadores

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes empataram em 0 a 0 no jogo disputado neste sábado



Visando o confronto contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores, o Atlético-MG enfrentou o São Paulo na noite deste sábado, 25, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muitos reservas dentro de campo. Mesmo sem titulares, o Galo conseguiu segurar o Tricolor e o jogo acabou empatado em 0 a 0. O São Paulo chegou a assustar em alguns momentos, com Rigoni cobrando uma falta no travessão, mas no fim das contas o placar seguiu zerado até o fim da partida. Esse foi apenas o segundo jogo em que o Atlético não marcou jogo no campeonato, enquanto que o Tricolor chegou à marca de nove confrontos sem balançar as redes. Com o resultado, o Galo segue na liderança isolada do torneio, com 46 pontos, enquanto que o São paulo ocupa a 12ª posição na tabela, com 27 pontos. Na próxima rodada, a equipe mineira enfrentará o Internacional enquanto que o time de Crespo duela contra a Chapecoense.