Com luxação no ombro, Léo Natel inicia tratamento e desfalca Corinthians contra o Bahia

Alvinegro começou nesta quinta a preparação para a próxima rodada do Brasileirão

Reprodução/ Premiere Léo Natel saiu de campo chorando após sentir o ombro



O atacante Léo Natel virou desfalque para a equipe do Corinthians no Brasileirão. O jogador se machucou sozinho no jogo contra o RB Bragantino dez minutos depois de entrar. Por meio de nota, o clube informou que Léo já iniciou o tratamento para a luxação no ombro esquerdo. Nesta quinta-feira, 17, o time já iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, pela 5ª rodada do Nacional. A partida acontece no domingo, 20, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Pituaçu, em Salvador. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Red Bull Bragantino realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo para o aquecimento.

Enquanto isso, em outro campo do CT, o técnico Sylvinho comandou um treino técnico em campo reduzido. Por fim, houve um treinamento de passes, cruzamentos e finalizações a gol. A equipe do Corinthians tem sido muito criticada pelas cobranças de escanteio e erros de finalização. Em cinco partidas com ex-lateral-esquerdo, o time só marcou três vezes, sendo uma delas de pênalti, e levou quatro gols. A equipe volta a treinar para o confronto nesta sexta-feira, no período da tarde. Fora do último jogo por um desconforto na coxa, ainda não há informações se Jô vai retornar à equipe.