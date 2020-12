Confira as escalações de Corinthians e São Paulo para o Majestoso de domingo

O Timão e o Tricolor se enfrentam em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão

Corinthians e São Paulo fazem mais um clássico na Neo Química Arena, no próximo domingo, 13, a partir das 18h15 (de Brasília), desta vez válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto contra o rival em seu estádio, inaugurado em 2014, o Timão tentará uma nova vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento – com 30 pontos, o Alvinegro está com seis a mais que o Vasco, que abre a região da degola. O Tricolor, por sua vez, lidera a competição com sete pontos a mais que o segundo colocado Atlético-MG.

Para o Majestoso, o treinador Vagner Mancini não poderá contar com o atacante Jô, que cumpre suspensão após levar cartão vermelho na última partida, diante do Fortaleza. Por outro lado, o técnico poderá ter a estreia de Jemerson, zagueiro contratado junto ao Monaco. Desta forma, o grupo do Parque São Jorge deverá ter Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Luan (Cazares); Otero, Ramiro e Matheus Davó.

Já Fernando Diniz, comandante do São Paulo, não tem problemas para montar o time contra o Corinthians. Apesar de ter 10 jogadores pendurados, nenhum levou cartão amarelo contra o Botafogo e todos estão à disposição. Assim, o provável Tricolor para o jogo de domingo tem: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.