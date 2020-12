O campeão voltou? Nilson Cesar polemiza ao falar sobre fase do São Paulo

A liderança do Tricolor no Campeonato Brasileiro foi tema no Esporte em Discussão desta quinta-feira; assista ao debate

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/SPFC/Premier Nilson Cesar falou sobre a liderança do São Paulo no Campeonato Brasileiro



O São Paulo massacrou o Botafogo, chegou ao 17º jogo seguido sem derrota no Campeonato Brasileiro e abriu sete pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG. Para muitos, não há dúvidas: o Tricolor será campeão do Brasileirão 2020 e voltará a erguer um troféu após mais de oito anos. Durante o programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, no entanto, o narrador Nilson Cesar afirmou que a equipe treinada por Fernando Diniz não pode cair na euforia e garantiu que o time paulista pode, sim, perder a liderança em algumas rodadas.

“Tem muito campeonato pela frente. O São Paulo já ganhou um campeonato em que o Grêmio estava com onze pontos à frente. Então, tem que ter calma. Esse campeonato é muito longo. Papai Noel vai entregar presente, vai entrar em férias e o torneio não vai acabar. São sete pontos consideráveis? Sem dúvida. Tomara que mantenha a regularidade e que a curva não caia para baixo. Se isso acontecer, o Flamengo pode subir… E o Flamengo tem mais elenco que o São Paulo. Agora, precisa manter a humildade e parar com esse negócio de ‘Jason’, “o campeão voltou’, somos demais, ‘temos o melhor técnico do mundo’ e os ‘meninos são os melhores’. Se entrar nessa onda, não ganha”, disse o locutor.

O Tricolor tentará manter ou ampliar a vantagem para os concorrentes no próximo domingo, quando visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 25ª rodada do Nacional. Atualmente, o Tricolor tem oito pontos a mais que o Flamengo, terceiro colocado e que possui uma partida a menos.

