Confira como foi o jogo que trouxe mais um título para o Flamengo

Equipe rubro-negra ganha pelo placar mínimo, chega a 78 pontos e conquista a segunda taça em quatro dias

O Flamengo não precisou fazer muito esforço para derrotar, por 1 a 0, o Ceará, no Maracanã, e confirmar, nesta quarta-feira, seu oitavo título do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025). A equipe rubro-negra fatura sua segunda taça em um intervalo de quatro dias, primeiro a Libertadores e agora o Nacional, ambos sobre o Palmeiras.

O resultado levou o Flamengo aos 78 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. Com apenas mais três em disputa, o time rubro-negro se tornou inalcançável. Foi um Brasileirão com intensa disputa entre cariocas e paulistas, que se alternaram na liderança algumas vezes. A equipe da Gávea assumiu a liderança em momento crucial da temporada, aproveitando grandes vacilos do Palmeiras.

Nesta campanha, o Flamengo somou, em 37 jogos, 75 gols e é dono do melhor ataque. Também é rubro-negra a melhor defesa, que foi vazada apenas em 24 ocasiões. Arrascaeta foi o grande nome da campanha carioca, tendo anotado 18 gols no Brasileirão.

Assim como em toda a temporada, o Flamengo não fez uma exibição primorosa para sair de campo com a vitória. E esse é um fato relevante, uma vez que prova uma superioridade na qualidade dos atletas que permite que em dias menos brilhantes, eles façam o suficiente para conquistar vitórias. Foi assim contra o Palmeiras na final da Libertadores, e o cenário praticamente se repetiu diante do Ceará, que sequer chutou uma bola no gol.

Com a conquista do título de forma antecipada, o Flamengo deve ter o jogo contra o Mirassol, na rodada final, marcado para o sábado. Assim, terá mais tempo para viajar ao Catar, onde disputa o Intercontinental. O primeiro adversário é o Cruz Azul, na próxima quarta.

O Flamengo começou melhor, dominando a partida e somando mais de 75% de posse de bola. Lances claros de gol, porém, foram escassos. O Ceará tentava alguns contragolpes, mas pecava na qualidade dos lançamentos.

O gol do Flamengo era questão de tempo. De tanto insistir, a equipe rubro-negra aproveitou a primeira grande falha da defesa cearense para marcar. Samuel Lino recebeu passe na grande área, tocou na saída do goleiro. A bola passou por entre as pernas de Bruno Ferreira e balançou a rede no Maracanã, aos 37.

No segundo tempo, o Ceará precisou se lançar um pouco mais ao ataque. O Flamengo continuou mais perigoso. O jogo ficou morno. Os mandantes tinham algumas oportunidades, mas nada que de fato assustasse. Os visitantes, por sua vez, sequer chutavam no gol, apesar de rondar a área em algumas ocasiões.

FLAMENGO 1 x 0 CEARÁ

FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl Ñíguez) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Marllon), Marcos Victor e Éder; Rafael Ramos, Diego (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Lourenço) e Vinícius Zanocelo (Vina); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

GOL: Samuel Lino, aos 37 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS: Não houve.

PÚBLICO: 73.244 torcedores.

RENDA: R$ 4.950.770,00.

LOCAL: Maracanã, no Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo