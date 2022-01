Confira todos os confrontos da terceira fase da Copinha

Botafogo e Taubaté abrem a rodada nesta sexta-feira, às 11h (horário de Brasília)

Divulgação Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será em 25 de janeiro



A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, começa nesta sexta-feira, dia 14. Ao todo serão 16 jogos entre a sexta e o sábado, com o chaveamento posterior já definido. A partida que abre a terceira fase é Taubaté e Botafogo, às 11h (horário de Brasília). O jogo será disputado em Taubaté. O vencedor dessa partida enfrenta o ganhador de Corinthians e Resende, que fecha a sexta-feira às 21h45. Entre os jogos de sábado, a abertura ficará para Atlético Goieniense e Palmeiras e o vencedor enfrenta a chave de Internacional e Portuguesa. Todas as partidas serão transmitidas, sendo 11 no SporTV, duas no Youtube e três pelas plataformas Eleven e Paulistão Play.

Confira abaixo todas as partidas:

Sexta-feira, dia 14

11h – Taubaté x Botafogo (SporTV)

13h15 – Votuporanguense x Bahia (Youtube)

15h – Ponte Preta x Fluminense (SporTV)

16h – Mirassol x Sport (Youtube)

17h15 – Novorizontino x Grêmio (SporTV)

18h30 – Falcon x América-MG (Eleven e Paulistão Play)

19h30 – Ferroviária e Santos (SporTV)

21h45 – Corinthians x Resende (SporTV)

Sábado, dia 15

11h – Atlético-GO x Palmeiras (SporTV)

11h – Canaã x Juventus (Eleven e Paulistão Play)

15h – Desportivo Brasil x Iape (Eleven e Paulistão Play)

15h – Internacional x Portuguesa (SporTV)

17h15 – Grêmio Audax x Vasco (SporTV)

19h – Retrô x Cruzeiro (SporTV)

19h30 – Flamengo x Oeste (SporTV)

21h45 – São Paulo x São Caetano (SporTV)