Marcos Rocha é mais um do Palmeiras a testar positivo para Covid-19

Elenco do Verdão já teve 11 casos da doença; quatro dos jogadores ainda estão em isolamento

Palmeiras/Divulgação Marcos Rocha é 12º jogador a testar positivo para a doença



O elenco do Palmeiras segue apresentado resultados positivos para a Covid-19 em exames diários. Nesta quinta-feira, 13, foi a vez do lateral-direito Marcos Rocha se ausentar dos treinos pela doença. Ao todo foram 11 positivados no clube desde a reapresentação. Quatro ainda seguem em isolamento: Marcelo Lomba, Jorge, Matheus Fernandes e Rony. No entanto, Abel Ferreira pôde contar com o retorno de Weverton e Gabriel Menino que se recuperaram da Covid-19 e retornaram à equipe. Na atividade desta quinta, o elenco foi dividido em dois para fazer intervenções e orientações de posicionamento e movimentações. O próximo treino do Palmeiras será às 9h30 (horário de Brasília) na sexta-feira. O time treina visando a estreia na temporada em 23 de janeiro, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista. Em seguida, a equipe viaja para o Mundial de Clubes em Abu Dhabi.