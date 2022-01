Em jogo atrasado, Liverpool e Arsenal empatam sem gols pela semifinal da Copa da Liga

Partida de volta está marcada para o dia 20 de janeiro, no Emirates Stadium

Reprodução/ Twitter @LFC Liverpool e Arsenal se enfrentaram no Anfield nesta quinta-feira



Nesta quinta-feira, 13, Liverpool e Arsenal entraram em campo para disputar o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo que originalmente era para acontecer em 6 de janeiro precisou ser adiado por um surto de Covid-19 no elenco dos Reds. No Anfield, a partida teve total domínio dos donos da casa. Logo aos seis minutos, Firmino errou uma cabeçada que poderia ter aberto o placar. Aos 23, Xhaka foi expulso depois de dar um pontapé na barriga de Diogo Jota e deixou a vida do Arsenal mais difícil. No começo do segundo tempo, Minamino chutou forte e a bola passou raspando a trave. Apesar da dificuldade e com um a menos, aos 26, Saka quase marcou para os Gunners, mas Alisson salvou. Com o 0 a 0 no placar, a decisão fica para o jogo de volta marcado para 20 de janeiro. O Chelsea já está na decisão depois de fazer 3 a 0 no Tottenham nas partidas de ida e volta.