Copinha: São Paulo vence o EC São Bernardo e enfrenta o São Caetano na próxima fase

Com direito a golaço de Léo, Tricolor Paulista venceu por 3 a 0; Maioli e Caio também balançaram as redes

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor Paulista ainda não perdeu na competição



O São Paulo é mais um time grande da cidade a avançar de fase na Copinha. Nesta quinta-feira, 13, a equipe comandada por Alex fez 3 a 0 no EC São Bernardo, em São Caetano do Sul, na segunda fase do torneio. A partida foi dominada desde o início pelo Tricolor Paulista. Logo aos dois minutos, Maioli fez tabela com Vitinho na entrada da área, tirou do goleiro e chutou para o gol. Dez minutos depois, Caio chutou cruzado e ampliou o marcador. Aos 38, Léo acertou um golaço na gaveta e fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo não tirou o pé e aos 18 minutos, Caio marcou novamente. O lance foi anulado por impedimento. Dez minutos depois, Pedrinho quase fez o quarto, mas a bola passou raspando a trave. O jogo terminou em 3 a 0 com o avanço do Tricolor. Na próxima rodada, o São Caetano será o adversário do São Paulo. Ainda não foi divulgado o horário e data.