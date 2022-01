Confrontos das quartas de final da Copinha estão definidos; confira

América-MG e Botafogo abrem as disputas às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira

Fernando Roberto/UAI Foto/Estadão Conteúdo Palmeiras tenta o título inédito nesta edição da Copinha



A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 está chegando em sua reta final. Há uma semana da grande decisão, em 25 de janeiro, os times começam a disputar as quartas-de-final. O primeiro jogo será entre América-MG e Botafogo, em Jaú, às 19h (horário de Brasília), desta terça-feira. Os times têm campanhas parecidas. O América se classificou em segundo no Grupo 4, passou nos pênaltis na segunda e na terceira fase, e goleou o Novorizontino nas oitavas por 5 a 2. Já o Fogão foi o primeiro no Grupo 14, e passou nos pênaltis em todas as fases seguintes, tendo superado o Resende nas oitavas. No mesmo dia, o Mirassol (uma das sensações da Copinha) enfrenta o Santos, em Araraquara, às 21h30. Na quarta-feira, dia 19, o Palmeiras entra em campo contra o Oeste às 19h em busca do seu título inédito. O alviverde conta com a estrela de Endrick, o jovem garoto de 15 anos que já é cobiçado pelo time principal. Já o Oeste tem no artilheiro Werick Popó sua esperança de gols. Ele tem seis nessa Copinha e pode se tornar o maior artilheiro se marcar no jogo. Para fechar a rodada, o Cruzeiro recebe o São Paulo em São Caetano para a definição da última vaga às semifinais. Todos os jogos terão transmissão do SporTV.

Confira os duelos e horários:

Terça-feira, dia 18

19h – América-MG x Botafogo (SporTV)

21h30 – Mirassol x Santos (SporTV)

Quarta-feira, dia 19

19h – Palmeiras x Oeste (SporTV)

21h30 – Cruzeiro x São Paulo (SporTV e Rede Vida)