São Paulo vence o Vasco por 4 a 2 e avança para as quartas de final da Copinha

Maioli fez dois, Talles Wander e Vitinho marcaram na vitória para o Tricolor; equipe de Alex enfrentará o Cruzeiro

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atacantes do São Paulo comemoram um dos gols na vitória contra o Vasco



O duelo entre São Paulo e Vasco agitou a noite de segunda-feira, dia 17, da Copinha. O Tricolor Paulista se saiu melhor e venceu por 4 a 2 os cariocas, em São Caetano do Sul. Assim como nos últimos jogos, o São Paulo abriu o placar bem cedo. Aos três minutos, Maioli aproveitou cruzamento e marcou de cabeça. Aos 21, Maioli apareceu novamente para finalizar, desta vez aproveitando uma sobra de bola e batendo com força. O Vasco assustou no fim do primeiro tempo, mas o jogo foi para o intervalo com o Tricolor na frente. Na segunda etapa, aos 31 minutos, Talles Wander apareceu para finalizar cruzado e fazer o terceiro do São Paulo. Cinco minutos depois, o Vasco diminuiu com Figueiredo. Aos 37, Andrey marcou mais um para o Vasco, baixando o placar para 3 a 2. Porém, a reação carioca parou quando aos 45 minutos, Vitinho fez o quarto do time paulista e fechou o placar. Agora o São Paulo enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, dia 19.