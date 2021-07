Conmebol anuncia time ideal da Copa América com 4 argentinos e 3 brasileiros

Campeã e vice-campeã dominaram a seleção feita pela Confederação Sul-Americana de Futebol; Luis Díaz, da Colômbia, foi escolhido a revelação do torneio

EFE/Andre Coelho Messi e Casemiro durante a final da Copa América entre Argentina e Brasil, no Maracanã



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na manhã desta terça-feira, 13, o time ideal da Copa América, encerrada no último sábado, no Maracanã, com o título da Argentina sobre o Brasil. Campeã do torneio após 28 anos, a Albiceleste emplacou quatro jogadores: o goleiro Emiliano Martínez, o zagueiro Romero, o meio-campista Rodrigo De Paul e, claro, o atacante Lionel Messi, eleito também o craque da competição. Vice-campeã, a seleção brasileira ficou com três representantes: o defensor Marquinhos, o volante Casemiro e Neymar.

Completam a seleção o lateral-esquerdo Estupiñan, do Equador, o lateral-direito Isla, do Chile, o volante Yotún, do Peru, e o atacante Luis Díaz, da Colômbia, que também foi escolhido como a revelação da Copa América. Assim, o time ideal tem: Emiliano Martínez (Argentina); Isla (Chile), Marquinhos (Brasil), Romero (Argentina) e Estupiñan (Equador); Casemiro (Brasil), De Paul (Argentina) e Yotún (Peru); Neymar (Brasil), Luis Díaz (Colômbia) e Messi (Argentina). De acordo com a Conmebol, participaram da votação os membros do GET (Grupo de Estudo) da entidade.