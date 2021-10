Conmebol anuncia data de Brasil x Colômbia e remarca jogo contra a Argentina interrompido pela Anvisa

Até o momento, a seleção brasileira tem uma campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias, contabilizando 10 vitórias e 1 empate em onze partidas disputadas

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar comemora gol marcado com a camisa da seleção brasileira



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na tarde desta sexta-feira, 22, as datas e os horários das partidas válidas pelas rodadas 13 e 14 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Líder isolada e perto de assegurar a classificação para o Mundial do Catar, a seleção brasileira irá encarar a Colômbia no dia 11 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Cinco dias depois, os comandados de Tite viajam para enfrentar a Argentina, em San Juan, a partir das 20h30 (de Brasília).

Até o momento, o Brasil tem uma campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias, contabilizando 10 vitórias e 1 empate em onze partidas disputadas. Vale lembrar, porém, que a única igualdade foi justamente contra a Colômbia, atuando como visitante. Já o confronto do primeiro turno contra os argentinos foi suspenso após agentes da Anvisa e da Polícia Federal interromperem a partida por conta de irregularidades sanitárias. Até o momento, a Fifa ainda não revelou qual será o desfecho do clássico.