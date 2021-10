Lesionado, De Arrascaeta é convocado para defender o Uruguai nas Eliminatórias

O meio-campista está entregue ao departamento médico do Flamengo para tratar de uma lesão muscular no reto da coxa direita, sofrida no empate sem gols entre a seleção uruguaia e a Colômbia

Foto: ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta é peça-importante do Flamengo, treinado por Renato Gaúcho



Giorgian De Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, está entregue ao departamento médico do clube para tratar de uma lesão muscular no reto da coxa direita, sofrida no empate sem gols entre Uruguai e Colômbia, no último dia 7 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Mesmo contundido, o armador foi convocado nesta sexta-feira, 22, para novamente a seleção uruguaia nos duelos contra Argentina e Bolívia, marcados para os dias 10 e 15 de novembro, respectivamente. O jogador, obviamente, só se apresentará ao grupo liderado por Óscar Tabárez caso esteja 100% recuperado.

Independente disso, o Flamengo já sabe que não poderá contar com De Arrascaeta entre os dias 8 e 16 de novembro, período em que o time disputa o Campeonato Brasileiro. O meia, desta forma, retornaria ao clube da Gávea restando apenas onze dias para a final da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras, marcada para o dia 27 de novembro, no estádio Centenario, em Montevidéu, justamente no Uruguai. O Rubro-Negro e o Verdão vão em busca do tricampeonato no principal torneio entre clubes da América do Sul.

Nesta sexta-feira, De Arrascaeta utilizou as redes sociais para tranquilizar e mostrar evolução aos torcedores rubro-negros. O camisa 14 utilizou a sua conta pessoal no Instagram para publicar uma foto com Mario Galbi Peixoto, fisioterapeuta do clube rubro-negro, e escreveu: “Passo a passo com o fera”. Além disso, o Flamengo também compartilhou um vídeo da evolução do uruguaio nas redes sociais. Fora o uruguaio, o técnico Renato Gaúcho não está podendo contar com Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, todos machucados.

Mesmo lesionado, Arrascaeta está convocado para os jogos do Uruguai na Data-FIFA de novembro. Se estiver recuperado até lá, fica com sua seleção de 8/11 até 16/11. Ou seja, o meia só retorna ao Flamengo faltando 11/10 dias para a decisão da Libertadores. pic.twitter.com/7qEAkKJQcu — Guilherme Silva (@gsilvajpan) October 22, 2021