Vinicius Júnior revela segredo para ‘encontrar equilíbrio’ e emplacar boa fase no Real Madrid

Somente neste início de Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões da Europa, o atacante soma sete gols e três assistências em 11 partidas pelo time madrileno

Reprodução/Real Madrid Vinicius Júnior está em grande fase no Real Madrid



O atacante Vinicius Júnior, que está em sua quarta temporada no Real Madrid, está vivendo um momento mágico no clube espanhol. Somente neste início de Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões da Europa, o jogador soma sete gols e três assistências em 11 partidas pelo time madrileno. Na última apresentação, diante do Shakhtar Donetsk, ele brilhou ao colocar a bola nas redes duas vezes e servir o compatriota Rodrygo. Mas, afinal, qual é o segredo para a evolução do ex-Flamengo? Segundo o próprio Vini, algumas mudanças de hábitos fizeram com que sua produtividade aumentasse dentro de campo.

“Tem que equilibrar tudo que falam. Escuto muito as pessoas de casa e do clube”, disse o atacante, em entrevista à ESPN, nesta sexta-feira, 22. “Em casa sigo trabalhando. Faço fisioterapia depois de chegar de um jogo às 2h da manhã. Alimentação também coordenada”, completou Vinicius, que também tenta brilhar na seleção brasileira. Atualmente, ele vem sendo convocado por Tite para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Seu desempenho com a Canarinho, no entanto, ainda o coloca como um dos favoritos a entrar na lista de relacionados para o Mundial do Catar.