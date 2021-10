Vampeta diz que Marcelinho Carioca ‘pegou pesado’ com Sylvinho: ‘Eu vou até ligar para ele’ 

Para o comentarista Vampeta, que jogou ao lado da dupla na década de 1990, o ‘Pé de Anjo’ exagerou nos comentários sobre a roupa do técnico do Corinthians

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/TV Corinthians/Corinthians Vampeta disse que Marcelinho Carioca exagerou nas críticas ao treinador Sylvinho, do Corinthians



O clima do Corinthians esquentou ainda mais após Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Alvinegro, criticar o técnico Sylvinho, em “live” reproduzida pela própria TV do clube. Para o comentarista Vampeta, que jogou ao lado da dupla na década de 1990, o “Pé de Anjo” exagerou nos comentários. “Os dois são meus amigos. Nós fomos campeões juntos em 1998, sendo que nós três já fomos convocados pela seleção brasileira, em uma oportunidade, nos Estados Unidos. Marcelinho e Sylvinho também são da igreja. Agora, uma conta é você comentar o trabalho, outra coisa… A verdade é que o Marcelinho pegou pesado. Eu vou até ligar para ele!”, disse durante o programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, nesta sexta-feira, 22.

Ao lado do ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, outro nome importante da história do Corinthians, Marcelinho Carioca detonou Sylvinho, comparando o treinador com o apresentador Luciano Huck pela forma de se vestir. “Por que está com aquela p*** daquela camisa com a manga aberta igual ao Luciano Huck? Fecha a p*** da manga ou então coloca um agasalho porque aqui é Corinthians, mano! A calça está apertada. Não tem nada a ver com a vida dele ou com a roupa dele, mas as pessoas falam, eu falo de boa. Estou de fora, não estou dentro do olho do furacão. O Sylvinho é terrão, o Sylvinho é Corinthians, ele ama o Corinthians e sabe o que representa o Corinthians, mas não é o Guardiola, aqui não é a Europa”, disse, na ocasião.

De acordo com Vampeta, a critica de Marcelinho Carioca é totalmente desnecessária. “O Sylvinho é cristão, frequenta a igreja há muito tempo e usa a roupa assim porque é o jeito dele. Ele sempre se vestiu assim! Eu ia para casa do meu irmão, que era da igreja. Um sol forte na Bahia, mas meu irmão não tirava aquela roupa. O Marcelinho sabe disso e não poderia falar isso”, comentou o Velho Vamp, que também vê os questionamentos quanto ao trabalho do treinador como exagerados. “O Sylvinho, com os reforços que chegaram, fez o time jogar mais. Ele está mexendo bem, escalando legal. Perdeu do São Paulo? Verdade, mas o time do São Paulo é bom também”, ponderou.

Internamente, as declarações de Marcelinho Carioca também não foram bem recebidas pelo elenco do Corinthians. Além de falar mal do técnico, o “Pé de Anjo” também reprovou o trabalho de Cássio e Giuliano. Titular na lateral-esquerda, Fábio Santos falou sobre o assunto em entrevista coletiva nesta sexta-feira. “Quando abre espaço, não imagina que virão críticas, e críticas pesadas. Quando é normal, a gente entende, gosta daquele jogador e não gosta deste, mas são ex-profissionais que passaram pelo Corinthians, que sabem como é o dia a dia. E, num momento de pressão, acaba saindo um pouco do tom. A gente fica triste por usarem esse palavreado. Mas não tem como agradar a todos, é dentro de campo que podemos dar uma resposta positiva. Espero que a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado e também que esses ídolos possam, quem sabe um dia, lembrar do que viveram lá atrás e falar bem da gente novamente”, falou o veterano.