Conmebol decide suspender rodada de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa 2022

Seleção brasileira enfrentaria a Colômbia, fora de casa, e a Argentina, em Pernambuco; novas datas serão discutidas com a Fifa

@lucasfigfoto / CBF Rodada de março das Eliminatórias Sul-Americanas é suspensa



No início da tarde deste sábado, 06, após uma reunião com a Fifa, o Conselho da Conmebol decidiu pela suspensão das rodadas de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em sua conta oficial do Twitter, a entidade informou que a decisão se deve ao fato de “não ter todos os jogadores sul-americanos em tempo hábil”. Muitos dos que atuam na Europa não poderiam viajar a seus países por restrições da Covid-19. As novas datas serão discutidas em conjunto com a Fifa e anunciadas em breve.

La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

Mais cedo neste sábado, o governo da Colômbia já tinha manifestado a impossibilidade de receber a seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias. O Brasil enfrentaria a Colômbia, fora de casa, e a Argentina, em Pernambuco, pela Data Fifa de março. Faltando 14 rodadas para a decisão de quem irá disputar a Copa do Mundo de 2022, os próximos compromissos estão marcados para junho, com a seleção brasileira enfrentando o Equador no dia 03 e o Paraguai no dia 08.