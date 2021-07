Palmeiras anuncia contratação do lateral-esquerdo Jorge, ex-Monaco

Jogador de 25 anos chega com contrato até dezembro de 2025 com 50% de seus direitos cedidos ao Alviverde

Divulgação/ Palmeiras Jorge, de 25 anos, assina contrato por quatro anos



Na noite desta sexta-feira, 23, o Palmeiras anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jorge, que estava no Monaco, da França. O jogador assina até dezembro de 2025 e o Palmeiras terá 50% de seus direitos econômicos. Jorge se integra ao elenco na próxima segunda-feira, dia 26. “Fala, Família Palmeiras! Estou muito feliz de chegar a esse grande clube e ansioso para vestir essa camisa. Espero retribuir o carinho da torcida com dedicação dentro de campo e, se Deus quiser, conquistar títulos junto a esse elenco campeão. Avanti, Palestra”, disse o jogador no site oficial do clube. Jorge foi revelado pelo Flamengo e estreou como profissional em 2014. Em 2017 ele vestiu a camisa da seleção brasileira principal pela primeira vez e foi vendido para o Monaco, onde ficou até agosto de 2018 e foi emprestado para o Porto, de Portugal. Em março de 2019, Jorge acertou com o Santos e fez 29 jogos, marcando um gol. Em 2020 voltou a ser emprestado, desta vez para o Basel da Suíça. Aos 25 anos, ele está se recuperando de lesão, e chega sem custos ao alviverde.