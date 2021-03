Conmebol divulga novo calendário da Copa América; Brasil estreia contra a Venezuela

Mesmo com as desistências de Austrália e Catar, a entidade máxima do futebol sul-americano decidiu manter o formato do torneio com dois grupos; veja a tabela

Yuri Edmundo/EFE A seleção brasileira ganhou a última Copa América, realizada em 2019, no Brasil



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na manhã desta segunda-feira, 15, a nova tabela da Copa América, que foi adiada por conta da pandemia da Covid-19 e será realizada entre 13 junho a 10 de julho, na Argentina e na Colômbia. Com as desistências de Austrália e Catar, apenas as 10 seleções da América do Sul participarão do torneio, que terá dois grupos com cinco participantes na primeira fase. Atual campeão, o Brasil tem a sua estreia marcada para o dia 14 de junho, diante da Venezuela, em Medellín.

Mesmo com as desistências dos convidados, a entidade máxima do futebol sul-americano decidiu manter o formato do torneio com dois grupos. Assim, os quatro melhores de cada chave avançarão às quartas de final da Copa América. O Grupo A tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai; enquanto o B tem Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela. A abertura será realizada em Buenos Aires no dia 13 de junho – com Argentina x Chile, na capital, e Paraguai x Bolívia, em Mendonza – e a final será disputada em Barranquilla, na Colômbia, no dia 10 de julho. O Brasil encara a Venezuela, em Medellín, no dia 14 de junho. Na sequência, a equipe comandada por Tite terá pela frente o Peru, em Cali, no dia 18; a Colômbia, em Barranquilla, no dia 24; e fecha a fase inaugural diante do Equador, em Bogotá, no dia 28.

Veja a tabela abaixo: