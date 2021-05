Conmebol irá alterar local de Junior x Fluminense em meios a protestos na Colômbia

A entidade ainda não confirmou qual será o local do confronto válido pela Libertadores, que estava agendado para as 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 6, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou na tarde desta quarta-feira, 5, que a partida entre Junior Barranquilla e Fluminense, marcada para amanhã, 6, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, terá o seu local alterado devido aos protestos populares em ebulição na Colômbia. A entidade ainda não confirmou qual será o local do confronto, que estava agendado para as 19 horas (de Brasília), no estádio Romelio Martínez. O jogo Tolima x Emelec, pela Sul-Americana, também terá a sua sede alterada pela entidade.

Após sete horas de voo, o Fluminense desembarcou em Barranquilla na manhã desta quarta-feira e pretendia realizar uma atividade no período da tarde. Com o impasse, porém, a clube carioca aguarda as orientações das autoridades. De acordo com o “Ge.com”, existe a possibilidade da partida ser transferida para a cidade de Guayaquil, no Equador. Ontem, os locais de três jogos válidos pela Copa Libertadores (dois) e Sul-Americana (um) foram transferidos para Assunção, no Paraguai, também por causa tensão social na Colômbia com os protestos contra a reforma tributária imposta pelo governo. Líder do Grupo D, o Tricolor carioca soma 4 pontos e está empatado com o River Plate. Junior e Indepiendente Santa Fé estão empatados com 1 ponto cada.