Conmebol quer intervalo mais longo e com shows no estilo Super Bowl nas finais da Libertadores e Sul-Americana

Entidade sul-americana enviou ofício para a Fifa solicitando a mudança para as decisões dos dias 20 e 27 de novembro

EFE/Nathalia Aguilar Libertadores e Copa Sul-Americana terão finais em novembro



Faltando pouco menos de dois meses para as finais da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América, a Conmebol enviou um ofício à Fifa pedindo para que o tempo de intervalo aumente dos normais 15 minutos para 25 minutos nos dois eventos. O objetivo é ter “apresentações artísticas” durante a pausa, parecido com o que acontece no Super Bowl. “Isso tornaria mais atrativa a definição das competições”, diz nota da Conmebol. Além disso, a entidade também justifica que os atletas “teriam uma melhor recuperação física e os treinadores teriam a oportunidade de dar instruções mais precisas, aumentando mais o nível de competitividade bem como a qualidade do jogo”. A mudança seria apenas para as finais únicas, sem interferência no restante da competição. A final da Sul-Americana acontece em 20 de novembro e da Libertadores em 27 de novembro, ambas em Montevidéu, no Uruguai.