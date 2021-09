Kaio Jorge diz que postagem polêmica sobre o Santos foi direcionada à diretoria

Atacante, que jogou pelo Peixe por 9 anos, escreveu em suas redes sociais um tweet irônico após o clube santista ser derrotado pelo Juventude

Reprodução/ Twitter @SantosFC Ex-jogador do Santos, Kaio Jorge afirmou que alguns diretores não merecem estar no comando do time



O jogador Kaio Jorge, da Juventus, usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 30, para explicar o seu tweet polêmico após a derrota do Santos por 3 a 0 pelo Juventude em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, que jogou pelo Peixe de 2012 a agosto deste ano, fez uma postagem irônica sobre o desempenho do antigo clube: “Verdade, o problema era o atacante mesmo”, escreveu. A frase foi acompanhada por emojis de risada. A publicação não foi bem aceita pelos torcedores do time e, logo em seguida, foi apagada pelo atacante. Nesta quinta-feira, Kaio Jorge publicou um vídeo em seu Instagram afirmando que a frase foi direcionada à diretoria do clube, não aos jogadores.

“No último final de semana eu fiz um tweet que algumas pessoas interpretaram de uma forma totalmente errada. Meu tweet foi direcionado para a diretoria ali, pois alguns deles não merecem estar trabalhando nesse clube gigante que é o Santos. Nada relacionado à torcida, muito menos aos atletas. Sou amigo de todos ali do clube. Falo com todos praticamente todos os dias. Tenho uma relação muito boa com os jogadores”, alegou o jogador. “Jamais quis prejudicar ou zoar o clube. Pelo contrário. Tenho muita admiração pelo Santos, clube que me revelou, me deu oportunidade de estar, hoje, aqui na Juventus. Estou torcendo para o clube sair dessa situação”, finalizou Kaio Jorge. Atualmente, o Santos vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com o resultado de domingo, 26, o time foi para a 16ª colocação, com 24 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. Kaio começou sua história no Santos em 2012, quando ingressou na equipe de base do clube. Em 2018, fez sua estreia profissionalmente. Ao todo, ele fez 84 jogos e marcou 17 gols pelo Peixe.