Conmebol revela áudios do VAR e admite erro que beneficiou Fluminense na Libertadores

Em comunicado, a entidade reconheceu que errou ao anular um gol dos paraguaios, quando o placar ainda estava zerado; assista

Reprodução/Conmebol TV Conmebol reconheceu que errou na partida entre Cerro e Fluminense



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na tarde desta quarta-feira, 14, os áudios do VAR (árbitro de vídeo) da partida entre Cerro Porteño e Fluminense, realizada ontem, no Paraguai, que terminou com vitória polêmica do Tricolor das Laranjeiras por 2 a 0. Em comunicado, a entidade reconheceu que errou ao anular um gol dos paraguaios, quando o placar ainda estava zerado. “O assistente, em um cruzamento, levanta sua bandeira, assinalando impedimento de forma equivocada. O VAR checou a jogada com um ângulo muito fechado, deixando de levar em conta um defensor que está na parte inferior da tela para a colocação de linhas virtuais. Esse defensor habilitaria todos os atacantes, caracterizando um erro na decisão final”, diz.

Assista abaixo: