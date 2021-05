Conmebol suspende Copa América na Argentina e estuda ofertas de outros países

Com início marcado para 13 de junho, o torneio passa pela segunda mudança de sede em 2021

A Conmebol anunciou que, por causa da pandemia da Covid-19, a organização da Copa América na Argentina foi suspensa. A declaração foi feita pelo Twitter da associação na noite do domingo, 30. A entidade máxima do futebol na América do Sul analisa a oferta de outros países que mostraram interesse no torneio e novidades devem ser anunciadas em breve. “A CONMEBOL informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A CONMEBOL analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido”, disse o comunicado.

Com início marcado para 13 de junho, a Copa América passa pela segunda mudança de sede neste ano. Pela primeira vez o evento aconteceria entre dois países: Argentina e Colômbia, que confirmou a primeira mudança na semana passada por causa da crise social que atinge o país. A nação de Alberto Fernandéz enfrenta um novo crescimento dos índices da pandemia da Covid-19, com mais de 3,75 milhões de casos confirmados e 77,4 mil mortos pela doença. No torneio, o Brasil tem data de estreia para 14 de junho. Ele está no Grupo A, com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.