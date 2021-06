Copa América: Paraguai vence o Chile por 2 a 0 e assume vice-liderança do Grupo A

Braian Samudio e Almirón marcaram na vitória dos paraguaios, que enfrentam o Uruguai na última rodada

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paraguai venceu o Chile por 2 a 0



O último jogo da terceira rodada da fase de grupos da Copa América terminou com vitória do Paraguai contra o Chile por 2 a 0. O resultado deixa os paraguaios em segundo no Grupo A, com seis pontos em duas vitórias e uma derrota. Já o Chile caiu para terceiro com cinco pontos. O Paraguai já começou em cima com Villasanti aos 14 minutos e se manteve no ataque até que aos 33, Almirón cobrou escanteio pela esquerda e Braian Samudio subiu e cabeceou para as redes. Aos 40 minutos, Almirón repetiu a cobrança, mas González cabeceou mal e mandou para fora. No segundo tempo, logo aos nove minutos, Gary Medel fez pênalti em González. Almirón foi para a cobrança e converteu, fazendo 2 a 0. Aos 26, a bola bateu na mão de González dentro da área e os chilenos pediram pênalti, o árbitro Wilmar Roldán conferiu no VAR e mandou seguir o jogo. A partir daí a partida ficou mais no meio de campo e as equipes não conseguiram mais movimentar o marcador. Na próxima rodada, o Paraguai enfrenta o Uruguai na segunda-feira, às 21h (horário de Brasília) e o Chile folga.