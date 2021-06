Campeonato Brasileiro: Corinthians joga bem e vence o Sport por 2 a 1

Maidana (contra) e Jô marcaram os gols da vitória corintiana, Tréllez diminuiu

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jô empatou na artilharia do século no Corinthians, ao lado de Dentinho



O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe de Sylvinho mostrou um bom futebol na noite desta quinta-feira, 24, na Neo Química Arena e venceu o Sport por 2 a 1. O resultado deixa a equipe alvinegra com oito pontos na 10º colocação, enquanto os recifenses estão em 15º com quatro. O Corinthians começou o jogo com tudo e já aos três minutos teve uma chance com Gustavo Silva, que chutou rasteiro e a bola passou entre o goleiro Mailson e a trave. Aos 27, o atacante apareceu de novo e chutou cruzado, a bola bateu na trave e saiu. Somente nos acréscimos o Sport levou perigo ao gol de Cássio, que se esticou para fazer a defesa. Mas foi os donos da casa que balançaram as redes primeiro. Aos 49, Gustavo Silva cruzou na área e a bola pegou em Maidana, indo morrer no fundo das redes.

Mesmo a frente do placar o Corinthians continuou em cima e aos sete minutos, Jô aproveitou a cobrança de escanteio de Fagner e marcou o segundo. O gol levou o camisa 77 a empatar com Dentinho na artilharia do século pelo clube, com 55 gols. Aos 25 minutos, o Corinthians faz uma bela jogada na entrada da área, Gustavo Silva cruza na área, a bola tem um leve desvio em Patric e Jô pega mal, jogando a bola na trave. Com menos gás, aos 37 o Timão levou o gol. Tréllez apareceu na pequena área e diminuiu de cabeça. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Fluminense no domingo e o Sport recebe o Cuiabá no mesmo dia.