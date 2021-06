Uruguai supera a Bolívia por 2 a 0 e conquista primeira vitória na Copa América

Lampe (contra) e Edinson Cavani balançaram as redes para a ‘Celeste’, que está em terceiro no Grupo A

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cavani comemora seu gol com os companheiros de seleção



Enfrentando uma maratona de jogos, a seleção do Uruguai venceu a primeira na Copa América. Em seu terceiro jogo em sete dias, a ‘Celeste’ superou a Bolívia por 2 a 0 nesta quinta-feira, 24, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado deixa a equipe com quatro pontos, em terceiro lugar no Grupo A e matematicamente classificada para a próxima fase. Apesar de ter um time recheado de estrelas, o Uruguai teve problemas de finalização no primeiro tempo. O gol só saiu aos 40 minutos quando Arrascaeta cruzou rasteiro e a bola acabou batendo no goleiro Lampe e entrando. Nos acréscimos, Suárez ainda tentou deixar o dele, mas dessa vez o goleiro boliviano fez a defesa. No segundo tempo o Uruguai continuou em cima, mas a pontaria não estava das melhores. Se lançando mais ao ataque, a seleção uruguaia deixou espaços para a Bolívia tentar chegar ao gol adversário, mas não levou muito perigo. Aos 34, Cavani aproveitou jogada de contra-ataque pela esquerda com Torres e fez 2 a 0. O próprio Torres ainda teve uma outra chance, mas chutou para fora. A ‘Celeste’ finaliza sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, na segunda-feira.